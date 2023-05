Theaterstück der Freien Gesamtschule Facettenreich Sevelen Liebe ist stärker als schwarze Magie

Er findet in dem so überzeugend spielenden Juro einen neuen Verbündeten, weiht „seine“ Kantorka in die Pläne ein und gewinnt mit ihrer Liebe auch ihre Hilfe und ihren Mut. Es gibt ein Wiedersehen mit einem Freund aus Kindertagen, als die Müllerburschen in der zweiten Silvesternacht den kleinen Lobosch (Charlotte Czaja) in Tondas Bett finden. Das Jahr auf der Mühle nimmt erneut seinen Lauf. Der verliebte Krabat plant mit Juros Unterstützung, wie die Kantorka in der nächsten Neujahrsnacht ihre Probe bestehen kann. Der Meister, mal bedrohlich, mal säuselnd auf ihn einredend, unternimmt noch einmal den Versuch, ihn endgültig auf seine dunkle Seite zu ziehen.