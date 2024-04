Veranstaltung in Sevelen Jazz in der Kulturscheune

Freddy Gertges (Saxophon, Violine), Felix Riedel (Trompete), Benjamin (Benny) Hoffmann (Schlagwerk) bilden das „ffb-impro-trio“. Der Dusiburger Freddy Gertges und die zwei Folkwang-Absolventen und Wahl-Kölner Felix Riedel und Benjamin (Benny) Hoffmann erfeuen mit einem außergewöhnlichen Klangmix und ureigenen Improvisationen. Das, was das Trio zu Gehör bringt, ist Avantgarde vom Feinsten, so die Veranstalter des Freelandjazz in der Kulturscheune Sevelen. „In ihrer Performance beeindrucken die Nuancen zwischen Stille und Stillstand, zwischen leise und lautlos, zwischen Stecknadel und Heuhaufen.Ihre Improvisationen spielen im Ausdruck mit der Anmut eines Lachses im Gebirgsbach, mit der Brillianz und Helligkeit eines warmen Sonnenstrahls am Abend oder mit der Ausstrahlung eines Eichentisches in der Eckkneipe. Ihre Anziehungskraft ist mächtig wie die eines kiloschweren Neodym-Magneten.“ Die Zuhörer dürfen sich also freuen ganz nach dem Motto: Seid gespannt auf Neues!