Neue Leitung St.-Antonius-Haus Sevelen : Vom Metzger zum Manager

Fred Krusch ist neuer Geschäftsführer des St.-Antonius-Hauses in Sevelen. Foto: Norbert Prümen (nop)

Fred Krusch ist neuer Geschäftsführer des St.-Antonius-Hauses in Sevelen. Der Klever will das Seniorenheim nicht nur verwalten, sondern eine Lebenswelt schaffen. Er bringt viele Ideen mit und moderiert auch die Bingo-Runde.

Einiges ist neu. Vieles wird neu. Vor der Haustür des Sevelener Seniorenheims ist eine Baustelle. Ein zusätzliches Haus für Tagespflege soll dort bis 2022 entstehen. Im Büro des St.-Antonius-Hauses an der Büllenstraße sitzt ein neuer Mann als Geschäftsführer.

Fred Krusch ist Nachfolger von Wolfgang Gaedicke, der nach 25 Jahren im Sevelener Haus in den Ruhestand verabschiedet wurde. Es gab eine kurze Übergangszeit in der Krusch und Gaedicke Seite an Seite arbeiteten, jetzt ist Krusch alleiniger Geschäftsführer. „Solitär“ nennt es der Klever. Dabei ist er ausdrücklich ein „Teamplayer“, betont der 54-Jährige. Trotzdem ist die Situation für ihn neu. „Autark“ trifft es vielleicht ganz gut. Denn bisher war er bei der Caritas angestellt, zuletzt zwei Jahre in Düsseldorf. „Toller Arbeitgeber“, sagt Krutsch. Das St.-Antonius-Haus in Sevelen gehört der katholischen Kirchengemeinde St. Anna. Über Krusch ist kein großer Verwaltungsapparat, er freut sich auf kurze Wege.

Info Zahlen und Fakten zum St.-Antonius-Haus Träger Die katholische Kirchengemeinde St. Anna Issum-Sevelen (vor der Fusion St. Antonius) ist Träger des St.-Antonius-Hauses. Ursprung Zunächst war in dem Gebäude das Krankenhaus untergebracht. Am 22. April 1884 war die Grundsteinlegung, ein Jahr später wurde der erste Patient aufgenommen. Wandel Fast 100 Jahre später, 1983, wurde aus dem Krankenhaus ein Alten- und Pflegeheim. Bis 2012 arbeiteten dort auch Ordensschwestern. Bewohner Im Haus gibt es 62 Einzelzimmer und 47 altengerechte Wohnungen. Demnächst kommen 14 Tagespflegeplätze durch den Neubau hinzu. Mitarbeiter Es gibt 90 Mitarbeiter, davon neun Auszubildende.

Die Vernetzung und was es heißt, in einem Dorf statt in der Großstadt zu arbeiten, hat er schon kennengelernt. „Hier wird sich außergewöhnlich viel geduzt“, nennt er ein Beispiel. Nur um schnell hinterherzuschieben: „Nicht wenn es ums Professionelle in der Pflege geht.“ Aber den Zusammenhalt so im Dorf, das ist ihm positiv aufgefallen. Man kennt sich halt. Er wünscht sich, dass der Begriff Altenheim seinen Schrecken verliert. Die Reaktion: „Deine Mutter muss ins Altenheim, wie schlimm“ möchte er nicht mehr hören. „Meiner Ansicht nach sollte man so arbeiten, dass man eines Tages in die Einrichtung einziehen möchte.“

Das St.-Antonius-Haus soll eine Lebenswelt sein. Und Krusch tut alles, um das zu erreichen. Dafür stellt sich der Geschäftsführer auch persönlich als Moderator bei der Bingo-Runde im Haus zur Verfügung und verkündet stolz, dass er die Bewohner auch noch zum Singen animiert hat. Bei der „66“ wurde der Udo-Jürgens-Schlager „Mit 66-Jahren angestimmt“, bei „17“, na, Sie wissen schon. Ja, er könne auch Entertainer, sagt der 54-Jährige, dessen Herz auch sehr für den Karneval schlägt. Menschen zusammenzubringen, das ist sein Ding.

So habe er bei seinen früheren Stellen mit Bewohnern zusammen einen Bewohner-Urlaub an der Nordsee gemacht. Fasziniert erzählt er von den Einzelgängern, die morgens mit dem Rollstuhl zum Strand zogen und abends mit den anderen am Lagerfeuer saßen und gemeinsam lachten. Er sitze nicht nur in seinem Büro und organisiert, sagt er über seinen Arbeitsalltag. Klar gehe er jeden Tag in die Wohngruppen. „Ich begrüße diejenigen, die hier zu Hause sind.“

Fast hätte er einen ganz anderen Berufsweg eingeschlagen. Gelernt hat er als erstes Metzger. Kurz vor der Meisterprüfung kam die Kehrtwende. Seine Überlegung: Eigentlich fehle die passende Frau für sein zukünftiges Leben als Metzgermeister. Seine Mutter, erst Gastronomin, dann Krankenschwester, inspirierte ihn, Krankenpfleger zu werden. Seine Ausbildung machte er in der Landesklinik Bedburg-Hau.

In Hamburg machte er die Ausbildung zum Pflegedienstleiter. Es folgten viele berufliche Stationen, alle spannend und positiv herausfordernd.

Zuletzt hat er in Düsseldorf die Leitung eines Hauses übernommen und einen Neubau geplant. 14 Bauprojekte seien es bisher in seiner beruflichen Laufbahn gewesen, blickt Krusch zurück. Seine Stärke: „Ich kann sehr konzeptionell arbeiten, aber ein hoher Grad an Spontanität wird immer wach bleiben“, sagt der 54-Jährige.

Da war zum Beispiel die Fahrt mit 100 Bewohnern des Petrusheims Weeze als Krusch Bereichsleiter im Bereich Altenheim war zum Spiel von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Die Idee dem Vorsitzenden von Borussia Dortmund zu schreiben, kam spontan, der Rest war dann gut durchorganisiert.