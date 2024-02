Tipps von der Frauenberatungsstelle Impuls So feiern Frauen und Mädchen sicher Karneval

Hilfsangebote und Anlaufstelle Wer sexuell belästigt wurde oder sich in irgendeiner Form bedroht oder belästigt fühlt, kann sich an die Frauenberatungsstelle Impuls in Goch wenden. Dort werden Frauen und Mädchen ab 16 Jahren aus dem gesamten Kreis Kleve beraten und unterstützt. Termine können telefonisch unter 02823 419171 oder per E-Mail an info@fb-impuls.de vereinbart werden. Weitere Infos unter www.fb-impuls.de.