Integrationsprojekt in Geldern : Theater von Frauen für Frauen

Beim Internationalen Bund in Geldern proben Frauen an einem Intregrations-Stück für und von Frauen aus aller Welt. Foto: Bianca Mokwa

Geldern Bunt ist das Stück, das am Wochenende Premiere feiert. Es zeigt Situationen von Alltagsheldinnen aus aller Welt. Ein Integrations-Projekt beim Internationalen Bund.

So unterschiedlich die Reaktionen der Frauen im Wartebereich des Arbeitsamtes dargestellt sind, so unterschiedlich sind auch ihre Lebenssituationen. Das möchte das Stück zeigen, das Donatha Teichert mit den Frauen zusammen entwickelt hat. Die besondere Herausforderung: die wenigsten der Teilnehmerinnen des Projekts sprechen Deutsch. Finanziert über das Kommunale Intregrationszentrum (KI) des Kreises Kleve, soll es die Frauen einander näher bringen. Ihr Selbstbewusstsein stärken. Viele haben einen langen Weg zurückgelegt, bis sie in Deutschland angekommen sind. Begleitet werden sie zum Beispiel von Sozialpädagogin Merle Kraft vom Jugendmigrationsdienst in Geldern . „Wenn ich merke, dass die Frauen aufblühen, das ist toll“, sagt sie über die besondere Integrationsarbeit.

Am Sonntag ist es aber soweit. Das mit den Frauen entwickelte Integrationsprojekt wird aufgeführt. Wichtig: es ist ein Stück von Frauen für Frauen. Das liegt an den verschiedenen kulturellen Hintergründen der Mitwirkenden, auf die Rücksicht genommen wird. Zu sehen ist das Stück in den Räumen des Internationalen Bundes in Geldern, Friedrich-Spee-Straße 30, am Sonntag, 25. September, um 14 Uhr. Sollte die Nachfrage sehr groß sein, wird für 16 Uhr eine zweite Aufführung geplant. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.