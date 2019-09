Frauen der Kirche : kfd veröffentlicht Satiremagazin zur Bischofskonferenz

Zum Start der Bischofskonferenz und des kfd-Aktionszeitraumes erschien am Montag das Satiremagazin „Das Wunder von Fulda“ in Münster. Mit dem vierseitigen Magazin macht der Diözesanverband der Katholischen Frauengemeinschaft im Bistum Münster auf seine Forderungen aufmerksam.

Wie die Herausgeber erklärten, entsprechen die Beiträge nicht der Wahrheit, sondern den Wünschen und Träumen vieler Frauen – und auch Männer - in der katholischen Kirche. So ist vom Rücktritt eines Kardinal Möller zu lesen, von Messgewändern für Frauen und Bischöfen, die bei einem gemeinsamen Mahl zwei Frauen als Sitznachbarn wünschen. Über die Bewegung Maria 2.0 ist vieles ins Rollen gekommen. Tausende Frauen haben gestreikt und für eine Kirche demonstriert, in der sich alle Menschen – unabhängig von sexueller Ausrichtung an einen Tisch setzen können und willkommen sind. Zugang zu allen kirchlichen Ämtern, das Zölibat und die Aufdeckung der Missbrauchsfälle. Durch das Forum „Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche“, an dem auch die stellvertretende kfd-Bundesvorsitzende Prof. Dr. Agnes Wuckelt teilnimmt, schöpften Gläubige Hoffnung auf positive Entscheidungen in Fulda. Nächste Etappe ist die Mahnwache am Samstag, 5. Oktober, um 19 Uhr vor der Lambertikirche in Münster, zu der Maria 2.0 und die kfd Münster aufrufen. Das Satiremagazin ist auf den Websites www.kfdmuensterundmaria.de oder www.kfd-muenster.de zu finden.