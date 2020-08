Kriminalität : Geldernerin zu clever für Telefonbetrüger

Geldern Ein Gewinn ist einer Frau aus Geldern vorgegaukelt worden. Diese fiel auf den Trick aber nicht herein, sondern informierte die Polizei.

Clever hat sich eine Frau aus Geldern verhalten und so verhindert, zum Opfer von Betrügern zu werden. Wie die Polizei am Donnerstag meldete, erhielt die 66-Jährige am Dienstag gegen 11 Uhr einen Anruf von einer Frau, die ihr mitteilte, sie habe bei einem Gewinnspiel gewonnen. Sie müsse im Vorfeld nur eine Bearbeitungsgebühr zahlen, und zwar in Form von Steam-Guthabenkarten. Die Anruferin erklärte der 66-Jährigen, wo sie diese Karten kaufen könne und dass sie sich wieder bei ihr melden würde. Ein Rückruf sei nicht möglich. Am nächsten Morgen bekam die Geldernerin erneut einen Anruf, und sie gab die Gutscheinnummer an die Anruferin weiter. Diese Betrügerin wollte die Nummern prüfen und sich wieder bei der Geldernerin melden. Die 66-Jährige fand in der Zwischenzeit heraus, dass die Nummer der Anruferin für Betrügereien bekannt ist, und informierte die Polizei.