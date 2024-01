Neuerscheinung von Franz-Josef Ruyters Der „Barbier von Wachtendonk“ schreibt sein zweites Kinderbuch

Auch beim zweiten Band geht es um den Waisenjungen Uwe und seine neue Familie. Wie er die gefunden hat, die Freundschaft zu den Möwen und was ein geklautes Fischbrötchen damit zu tun hat, erklärt der erste Band. Auch im zweiten Band spielen die Möwen eine wichtige Rolle. Uwe versteht die Sprache seiner gefiederten Freunde. Als die Familie beschließt, in Urlaub zu fahren, planen die Vögel mitzukommen. Damit beginnt eine spannende Reise, die in Sylt beginnt, über Neuhalingersiel und Greetsiel bis nach Büsum führt. Schnell stellen die Freunde fest, dass ziemlich viel Plastikmüll herumliegt. Mit Hilfe einer Kamera aus einer defekten Drohne, die die Möwen auf den Rücken geschnallt bekommen, werden der Junge und die Vögel zu echten Umweltdetektiven und decken nicht nur auf, wer hinter dem Müll steckt, sondern retten nebenbei noch Leben. „Die haben sich sehr engagiert, bis zum Schluss in Büsum ein Cleaning-Day durchgeführt wird“, erzählt Ruyters. In jedem Ort treffen Uwe und die Möwe neue Freunde, tierische und menschliche, die bereit sind, sich für die gute Sache zu engagieren. Nur als am Ende zu neugierige Reporter den Freunden auf die Pelle rücken, wehren sich die Möwen, sagt Ruyters verschmitzt.