Lesung Frank Goosen und seine Hommage an den Fußball

Eine leidenschaftliche Hommage an den Fußball hält Frank Goosen in seinem neuen Roman und der dazugehörigen Leseshow am Freitag, 21. April, in Geldern. Anders als vom Kunstverein Gelderland im Jahresprogramm angekündigt, findet das Gastspiel ab 20 Uhr in der Tonhalle der Kreismusikschule in Geldern statt.