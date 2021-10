Kommunalpolitik in Issum : Arbeitskreis für mehr Sicherheit von Radfahrern

Issum Auf Vorschlag der Issumer Grünen bilden die Fraktionen einen Arbeitskreis zum Thema „Mehr Sicherheit für Radfahrer in Issum“. Gemeinsam mit Eckehard Lüdke vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) wolle man die Ortschaften der Gemeinde genau betrachten.

Michaela Peters von der CDU regte an, dass auch ein Mitarbeiter der Verwaltung sich dem Arbeitskreis anschließen sollte. Parteikollege Gerd Stenmans warnte vor den Kosten, wenn in Zukunft viele Maßnahmen angegangen werden müssten, und nannte als Beispiel die Sanierung der Fleuthbrücke, die mit 166.000 Euro kalkuliert wird. „Ich sehe das als Investitionen in die Sicherheit der Fahrradfahrer", sagte Brigitte Viefers von der FDP.