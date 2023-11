Vorschläge aus „Pimp Your Town!“ in Geldern Kinder und Jugendliche stärker in Politik einbinden

Die Fraktionen von CDU, SPD, Grünen und FDP in Geldern kündigen einen gemeinsamen Schritt zur Einbindung von Kindern und Jugendlichen in die kommunale Politik an. In einem Antrag, den die Fraktionen im Rahmen der bevorstehenden Haushaltsberatungen einbringen, stellen die Fraktionen die Anliegen der Schülerinnen und Schüler aus dem Projekt „Pimp Your Town!“ in den Fokus. Das Projekt, das bereits zum dritten Mal in Geldern durchgeführt wurde, ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, sich aktiv mit politischen Prozessen auseinanderzusetzen und eigene Vorschläge für die Stadtentwicklung auszuarbeiten. Diese sollen nun nach dem Willen der Ratsfraktionen auf die Tagesordnung der entsprechenden Ausschüsse gesetzt und im Rahmen der Haushaltsberatungen behandelt werden.