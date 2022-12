In Caritas-Einrichtung Fotos aus Straelen für das Heimatgefühl

Die Mitarbeiter haben dann zusammen mit den Gästen geschaut, welche Bilder für die Wände der Caritas-Einrichtung am passendsten sind, und haben diese dann ausgewählt. Die Auswahl sei schwer gefallen, da viele schöne Motive dabei waren. Die Aufenthalts-, Gruppen- und Ruheräume sind nun mit einzigartigen Bildern geschmückt und schaffen so eine Wohlfühlatmosphäre. Aufmerksam auf den Fotografen und seine Bilder wurden die Caritas-Mitarbeiter durch die sozialen Medien, was einen Kontakt schnell möglich machte. Die Tagespflege der Caritas in Straelen dankt Dielen für die Aufnahmen. Aktuell werden in der Tagespflege 16 Gäste betreut. Neue Aufnahmen sind aber weiterhin möglich. Im Frühjahr wird ein Sinnesgarten neu angelegt und eröffnet, welcher gemeinsam mit den Gästen entdeckt wird.