Hobbits, Zwerge und Elben Fotografin aus Geldern hat sich auf Bilder aus Tolkiens Welt spezialisiert

Wer Christina Parmak-Fischer besuchen möchte, muss in den Wald. Genauer: in den Arians Busch in der Nähe des Holländer Sees. Dorthin, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Ihr Vater, der Ingenieur Friedrich Stahl (1919-1991), Gründer der Ruwel Werke in Geldern (heute Unimicron), hatte sich in der Nähe seiner Arbeitsstätte ein imposantes Anwesen errichten lassen. Heute lebt Christina Parmak-Fischer dort mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern.