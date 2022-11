Mundartnachmittag in Straelen : Erinnerungen auf „Stroels Ploatt“

Mundartnachmittag in Straelen

Straelen Das Forum gehörte einen Nachmittag lang wieder den Mundart-Sprechern aus der Blumenstadt. Sie sorgten zweieinhalb Stunden lang für kurzweilige Unterhaltung mit mal besinnlichen, mal lustigen Geschichten und mit Musik.

Voll besetzt war das Forum des Gymnasiums am Sonntag. Auch der schönste Sonnenschein konnte die Gäste nicht abhalten, zum „Stroels Ploatt“ zu eilen. Diese Veranstaltung hat eine lange Tradition und wird stets gemeinsam vom Kulturring und den Freunden der Straelener Mundart veranstaltet. Diesmal gab es wieder ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm, das die zweieinhalbstündige Veranstaltung „wie im Flug“ vergehen ließ.

Hein (Heinz Velmans) und Köb (Jürgen Coenes) repräsentierten die Herrenriege an diesem Nachmittag. Sie trafen sich auf der Kreuzrinne in Straelen und brauchten für ihre Kommunikation kein „Facebook“ oder „Whats App“. Sie erzählten sich ganz einfach die Erlebnisse aus dem Alltag und kommentierten das allgemeine Geschehen in der Stadt.