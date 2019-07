Niederrhein : Clemens-Hospital Teil des Tumorzentrums

Geldern (RP) Wir können den Krebs in zehn bis 20 Jahren besiegen. Mit dieser Kampfansage überraschte Gesundheitsminister Jens Spahn zu Jahresbeginn die Öffentlichkeit. Dass das Ziel wenig realistisch ist, darin sind sich die Experten einig.

„Allerdings gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir schon heute erfolgreich zur Krebsprävention und Früherkennung einsetzen können“, erklärt Gernot Kaiser, Sprecher des Tumorzentrums Niederrhein und Chefarzt am St.-Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort.

Gemeinsames Fazit: Man kann auch heute schon viel tun. Notwendig dafür ist die möglichst frühe Identifikation von Menschen mit erhöhtem Krebsrisiko. „Viele Faktoren sind hinlänglich bekannt, dazu zählen beispielsweise das Rauchen und Umweltfaktoren wie eine erhöhte Feinstaubbelastung“, erklärt Dr. Ulrich Meder, Chefarzt im Sankt-Josef-Hospital Xanten. Professor Dr. Stefan Kasper-Virchow vom Westdeutschen Tumorzentrum in Essen ergänzt: „Hinsichtlich anderer Faktoren gibt es noch Aufklärungsbedarf. So wissen wir heute, dass bei Übergewicht ab einem BMI von 40 die Gefahr einer Krebserkrankung deutlich erhöht ist. Auch das Thema HPV-Impfung ist noch nicht ausgereizt.“

Seit 2007 wird die Impfung Mädchen und jungen Frauen zur Vorbeugung von Gebärmutterhalskrebs angeboten. Neuere Studien zeigen, dass auch Jungen und junge Männer von dem Schutz profitieren können. Ein besonderes Augenmerk benötigen Patienten, die aufgrund einer Grunderkrankung einem erhöhten Tumorrisiko ausgesetzt sind. Gerade für diese Menschen bietet das Tumorzentrum Niederrhein eine breite Palette an medizinischer Vorsorge. „Im Tumornetzwerk Niederrhein arbeiten wir intensiv und standortübergreifend nicht nur in der Betreuung von Tumorpatienten zusammen, sondern bündeln unsere Expertise auch hinsichtlich unserer Präventionsarbeit. Für eine Reihe von Patientengruppen und Krankheitsbildern setzen wir bereits erfolgreich PräventionsStrategien um“, erklärt Dr. Kerem Bulut, Leiter des Gelderner Standortes. Als Beispiel verweist der Chefarzt auf die Zentren für chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Reflux im St.-Clemens-Hospital. Hier werden Betroffene interdisziplinär versorgt und bei Bedarf auch langfristig betreut. „Dabei setzen wir unter anderem erfolgreich auf moderne Methoden wie die LINX-OP“, ergänzt die stellvertretende Standortleiterin in Geldern, Chefärztin Dr. Susanne Born.