Umsonst und draußen Folk-Fest und Bücherbummel in Wachtendonk

Der Kulturkreis Wachtendonk lädt am Sonntag, 14. Juli, wieder zu einem großes Folk-Fest am Friedensplatz ein. Den Anfang macht das Duo „Meeting of Waters“ von 11 bis 12 Uhr. Weiter geht es von 12.30 bis 13.30 Uhr mit dem akustischen Quartett „Eigenartig“. Das Duo „Fine Tune“ spielt in der Zeit von 14 bis 15 Uhr. Danach wird es etwas voller auf der Bühne. Von 15.30 bis 16.30 Uhr ist „O´Son do Bao“ zu Gast. Die Gruppe besteht aus etwa zehn Musikern und zwei Tänzerinnen und tritt zusammen mit Mitgliedern des galicischen Orchesters „Aula Permanente de Instrumentos Populares“ von der Universität Vigo (Spanien) auf. Von 17 bis 18 Uhr steht dann erneut O´Son do Bao auf der Bühne. Der Eintritt ist frei.