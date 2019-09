Kirchliches Leben in Kerken : Aldekerker Förderverein für die Kirche wurde gegründet

(RP) Nun ist es endlich so, wie es sich die Aldekerker Initiatoren gewünscht haben: Am 29. August fand die formelle Gründungsversammlung des Fördervereins der evangelischen Kirche Aldekerk. statt.

Es wurde nicht nur die Satzung verabschiedet, es gibt nun einen gewählten Vorstand: Als Vorsitzender leitet Horst Wanzek die Geschicke des Vereins, ihm zur Seite steht der stellvertretende Vorsitzende Christian Schäfer, als Geschäftsführer fungiert Dr. Volker Wagener. Die Kasse des Vereins führt Kassiererin Brigitte Beckmann, als Schriftführer bestimmte die Versammlung Christoph Bossmanns, genauso als Beisitzer Andreas Noe. Pfarrerin Karin Latour gehört dem Vorstand auf Grund Ihrer Funktion in der Gemeinde an. Der Vorstand kann bei Interesse durch weitere Mitglieder ergänzt werden. Nach der Sitzung wurde die Eintragung in Vereinsregister beantragt, sowie die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt und die Eröffnung eines Vereinskontos. In den nächsten Tagen bekommen alle, die ihr Interesse bekundet hatten, die Beitrittsunterlagen zugeschickt. Der Mindestbeitrag beträgt jährlich 48 Euro.