Serie Wohnbau- und Sanierungsförderung : Damit man die Wohnung weiter nutzen kann

Wer etwa sein Bad barriefrei umbauen möchte, zum Beispiel mit einer ebenerdigen Dusche, kann dazu das Kreditprogramm „Altersgerecht umbauen“ nutzen. Foto: gms/SHK

Serie Kevelaer Die KfW-Bank bietet das Förderprogramm „Altersgerecht umbauen“ an. Bis zu 50.000 Euro können Privatpersonen über maximal 30 Jahre finanzieren. Alternativ gibt es auch Zuschüsse.

Das Bad soll umgebaut werden. Statt des gefährlichen Kletterns in die Badewanne soll eine ebenerdige Dusche her. Ein Treppenlift soll den Weg in die erste Etage erleichtern, im Flur muss umgebaut werden, um den Rollator abstellen zu können: Bei diesen Themen könnte das Kreditprogramm „Altersgerecht umbauen“ der KfW interessant sein. Zumal es alternativ zum Kredit auch die Möglichkeit gibt, einen Zuschuss zu bekommen. In der zweiten Folge unserer Serie „Wohnbau- und Sanierungsförderung“ blicken wir auf dieses Programm. Unsere Redaktion sprach mit Felix van Well von der Volksbank an der Niers in Kevelaer.

Für wen kommt dieses Programm in Frage?

Info Formulare für den Zuschuss Netz Umfangreiche Informationen zum Programm „Altersgerecht umbauen“, Kredit für den Abbau von Barrieren, mehr Wohnkomfort und besseren Einbruchschutz gibt es auf der Homepage der KfW. Dort findet man auch Formulare, um einen Zuschuss zu beantragen. www.kfw.de

Für Privatpersonen, die ihr Wohneigentum altersgerecht umbauen können, im Einzelfall auch für Mieter, die in Absprache mit dem Eigentümer investieren wollen. Felix van Well: „Das Programm ist für alle interessant, die im Alter langfristig in ihrem Haus oder ihrer Wohnung bleiben wollen und denen die Umbauten helfen können. Auch für junge Familien, die eine Immobilie modernisieren, kann es spannend sein, heute schon die Barrierefreiheit im Auge zu haben und die Fördermöglichkeiten zu nutzen.“

Felix van Well von der Volksbank Kevelaer. Foto: Norbert Prümen

Wie viel Geld kann ich bekommen? Es gibt bis zu 50.000 Euro Kredit, unabhängig vom Alter. Die Laufzeiten betragen vier bis 30 Jahre, die Zinsbindung ist für bis zu zehn Jahre garantiert. Felix van Well: „Aktuell liegt der Zinssatz bei 0,78 Prozent, aber das kann sich natürlich täglich ändern.“ Wer keinen Kredit aus dem Programm in Anspruch nimmt, kann einen Zuschuss beantragen. Bis zu zehn Prozent der förderfähigen Kosten gibt es von der KfW, maximal bis zu 6250 Euro, ebenfalls unabhängig vom Alter, wenn man Barrieren in der Wohnung reduzieren und mehr Wohnkomfort schaffen will. In einem weiteren Programm gibt es bis zu 1600 Euro Zuschuss für Maßnahmen zum Schutz vor Einbrüchen, für Eigentümer und Mieter. Die Auszahlung der Investitionszuschüsse erfolgt, solange freigegebene Bundesmittel verfügbar sind.

Wie komme ich an die Förderung?

Ansprechpartner ist die Hausbank oder ein anderes Kreditinstitut. Bei der Planung helfen auch Wohnberatungsstellen, und die Polizei ist Ansprechpartner für die Verbesserung des Einbruchschutzes. Felix van Well: „Das offene Gespräch mit dem Bankberater ist der beste Schritt zum Start.“ Die Darlehn wickelt das Kreditinstitut ab, es ist auch der Vertragspartner. Den Zuschuss muss jeder selbst direkt bei der KfW beantragen.

Worauf muss ich achten?

Wichtig ist der Zeitpunkt. Man muss vor Beginn der Baumaßnahmen sprechen und die Anträge auf den Weg bringen. Zudem muss jeder Euro, mit Rechnungen zu belegen sein. Felix van Well: „Eigene Arbeitsleistung oder die privater Helfer sind nicht förderfähig. Einbau oder Nachrüstung müssen durch ein Fachunternehmen des Bauhandwerks durchgeführt werden.“ Zu den Unterlagen, die geprüft werden, gehört auch eine Fachunternehmerbescheinigung.

Was spricht für dieses Programm?