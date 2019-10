Doris Keysers moderiert : „För Land en Lüj“: Mundartspaß in Nieukerk

„För Land en Lüj“: Mundartspaß in Nieukerk

Nieukerk Der ehemalige Landrat Hans Pickers war 1996 einer der Mitbegründer des Mundartförderkreises „För Land en Lüj“. Im gleichen Jahr fanden erstmals die Mundartnachmittage statt, die sich seitdem steigender Beliebtheit erfreuen.

In diesem Jahr findet der 48. Mundartnachmittag nach 1998, 2008 und 2011 wieder einmal in Nieukerk statt. Die Moderatorin des Nachmittags, Doris Keysers, freut sich, am Sonntag, 27. Oktober, 15 Uhr, viele Plattproaters auf der Bühne des Adlersaals begrüßen zu dürfen.