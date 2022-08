Reise nach Marokko abgebrochen : Ryanair-Flugzeug kreist eine Stunde über den Niederrhein

Der Flug am Dienstagabend von Weeze nach Fez nahm zunächst ein baldiges Ende. Das Flugzeug flog zurück an den Flughafen Niederrhein. Foto: Latzel

Weeze/Niederrhein Um kurz vor 20 Uhr am Dienstagabend hob die Maschine am Airport Weeze ab, nur um etwa eine Stunde später wieder zu landen. Das sorgte in den sozialen Medien für allerlei Spekulationen.

Sowohl vom Boden aus als auch über das Internet über die Plattform Flightradar verfolgten viele Menschen am Dienstagabend das Kreisen eines Flugzeugs über dem Bereich zwischen dem Ruhrgebiet und den Niederlanden.

Eigentlich sollte der Ryanair-Flieger, der in Weeze startete, nach Fez in Marokko fliegen. Stattdessen blieb er in der Nähe des Flughafens um dort wieder zu landen. Gestartet war das Flugzeug gegen kurz vor 20 Uhr, gegen 21 Uhr landete wieder in Weeze statt nach Marokko weiterzufliegen.

Das sorgte für allerlei Spekulationen und Kommentaren in den sozialen Medien. So hieß es in der Gruppe „Du bist Aldekerker wenn“: ...“Du eine Maschine von Ryanair siehst, die eigentlich nach Marokko sollte, aber hier am Niederrhein Runden dreht.“

Die Erklärung eines Nutzers lautete, dass die Extra-Runden nötig sind, damit die Maschine auf ihr Landegewicht kommt. Flugzeuge haben ein geringeres Lande- als Startgewicht. Wichtig ist das Einhalten des Landegewichtes unter anderem auch deswegen, damit beim Aufsetzen der Räder weniger Gewicht darauf lastet.