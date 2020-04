Interview Arkan Ali Hussein : „Es tut gut, anderen Menschen zu helfen“

Arkan Ali Hussein mit der Wahlbenachrichtigung am Fenster seiner Wohnung am Gelderner Markt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Im Mai 2019 erzählte der Iraker über seine Reise nach Geldern. Nun unterstützt Arkan Ali Hussein ältere Menschen in der Corona-Krise. Täglich telefoniert er mit seiner Mutter und seinen Schwestern in der alten Heimat.

Seit 2013 lebt der gebürtige Iraker und seit 2018 deutsche Staatsbürger Arkan Ali Hussein zusammen mit seinen beiden Söhnen Amir (18) und Mohammed (24) in Geldern. Hussein berichtet, wie er die Schwächsten in unserer Gesellschaft zu Zeiten der Covid-19-Pandemie unterstützt.

Arkan Ali Zwei Freunde, zwei Brüder, die in der Nähe meines damaligen Wohnsitzes im Irak gelebt haben, sind an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Deren Vater, Mutter und zwei Schwestern stehen nun unter Quarantäne.

Arkan Ali Auf der Arbeit gab es, Gott sei Dank, bisher keine Fälle. Obwohl viele Menschen in der Firma beschäftigt sind. Wir haben Schutzmasken, Desinfektionsmittel und waschen unsere Hände am Tag mehr als zehnmal. Wir liefern Seifen- und Universal-Spender für Krankenhäuser, wo diese gegenwärtig montiert werden.

Arkan Ali Eigentlich gehe ich am Wochenende regelmäßig nebenbei in der Pizzeria La Piazza in Issum arbeiten. Als Küchenhilfe und Pizzataxifahrer. Für meine Chefs ist es gegenwärtig eine wirtschaftliche Katastrophe. Im Moment haben die keine Arbeit für mich. In meiner freien Zeit helfe ich nach Feierabend älteren Leuten.