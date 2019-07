Floritray GmbH aus Herongen : Mehrwegpalette für Zierpflanzen

Herongen Die Floritray GmbH will ein neues Mehrwegsystem für die Branche aufbauen.

Die Floritray GmbH führt mit Floritray eine neue Mehrwegpalette in den Markt ein und will damit ein neues Mehrwegsystem unter Einbezug aller Systemteilnehmer – Produzenten von Kunststoffartikeln, Blumen- und Pflanzen-Produzenten, Großhandel und Einzelhandel – für die grüne Branche aufbauen.

„Das neue System auf Basis der Mehrwegtrays von Floritray ist ein deutliches Signal der Grünen Branche an die Politik, an NGOs und an die Endverbraucher, dass die Branche ihrer Verantwortung gerecht wird, Plastik- und Kunststoffartikel wiederzuverwerten und soweit wie möglich einzusparen. Daher unterstützt Landgard als verantwortungsvoller Marktführer das Vorhaben ausdrücklich. Wir werden uns im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsausrichtung entsprechend engagieren“, so Armin Rehberg, Vorstandsvorsitzender der Landgard eG.