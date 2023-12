Fliegerhorst Venlo-Herongen Noch mehr Besucher wollten zur illegalen Techno-Party

Gegen 23.30 Uhr hatte die Polizei nach eigenen Angaben Kenntnis von der illegalen Raverparty an der Leuther Landstraße in Straelen erlangt. Es hatte offenbar Hinweise von Anwohnern gegeben, denn der Lärm der Techno-Party war bis in die umliegenden Kommunen hörbar gewesen. Die Polizei rückte daraufhin mit einem Großaufgebot aus. Überregionale Einsatzkräfte der Polizei Nordrhein-Westfalen sowie Beamte der niederländischen Polizei unterstützte die Einheiten der Kreispolizei Kleve. „Die Beendigung der Veranstaltung hatte für die Polizei höchste Priorität“, teilte ein Sprecher am Montag mit.