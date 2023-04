Aktion zum Weltbüchertag Flashmob auf dem Gelderner Markt

Am Freitag kam es auf dem Markt in Geldern zu einer besonderen Aktion: Zum Welttag des Buches hatten sich zehn Deutsche-Post- und DHL-Zusteller spontan zum Flashmob versammelt, um 120 Bestseller von unter anderem Juli Zeh, Jan Haft, Pablo Neruda und John Grisham an überraschte Pasanten zu verschenken. Ziel war es, Lesefreude zu vermitteln und Lesemuffel zum Lesen anzuregen. Darüber hinaus beteiligen sich neun Schulklassen aus Geldern an der Buchgutscheinaktion „Ich schenke dir eine Geschichte“ von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit dem cbj Verlag, der Deutschen Post und Partnern. Sie bekommen einen Gutschein, mit dem sie sich kostenlos den Comicroman „Volle Fahrt ins Abenteuer“ von Autorin Katharina Reschke und Illustrator Timo Grubing in ihrer lokalen Buchhandlung abholen können.