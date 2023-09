Demonstration in Düsseldorf Flagge zeigen für das Krankenhaus in Geldern

Fakt ist: Immer mehr Kliniken geraten bereits jetzt wegen der gestiegenen Kosten für Energie, Verbrauchsmaterial und Medikamente in eine wirtschaftliche Schieflage. In 2024 kommt dazu noch die Tariferhöhung von durchschnittlich zehn Prozent. „Die Gehälter für unsere Mitarbeitenden zahlen wir gerne. Sie haben es verdient. Schließlich tragen sie eine hohe Verantwortung und leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die gute medizinische Versorgung der Menschen in dieser Region“, erklärt Klinikdirektor Andreas Schroeder. An seiner Seite steht Christoph Weß. Als Geschäftsführer der ctt vertritt er neben dem St.-Clemens-Hospital zwei weitere Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. „Allein in Geldern beschäftigen wir mehr als 900 Arbeitnehmer. Wenn die Politik keine Lösung für die Refinanzierung der stetig steigenden Kosten findet, werden wir nach und nach ausbluten. Das wünscht sich niemand.“