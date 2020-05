Neues Programm im Gelderner Sporthaus : Der Fitness-Alltag kehrt zurück

Geldern Im Gelderner „Dein Sporthaus“ startet am 25. Mai das neue Programm. Viele Menschen freuen sich darauf, nach zweimonatiger Zwangspause vor Ort wieder etwas für ihre Gesundheit tun zu können.

(him) Von Aerobic bis Zumba – das Sportbildungswerk Kleve nimmt in seiner Zentrale im Gelderner „Dein Sporthaus“ an der Pariser Bahn ab sofort wieder volle Fahrt auf. Nach mehr als zweimonatiger Zwangspause waren bereits in dieser Woche einige Kurse fortgesetzt worden, denen das Coronavirus Mitte März ein jähes Ende bereitet hatte.