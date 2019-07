Kevelaerer Unternehmen gewinnt Wettbewerb „betriebsgesund“. : Firma Walther ausgezeichnet

Michael Rüscher und Dirk Wojtasik übergaben die Urkunde an Dominik Lemken und Florian Herkenrath von Walther Faltsysteme (v. l.). FOTO: IHK/Z. Leskovar. Foto: Niederrheinische IHK/Zolta/Zoltan Leskovar

Kevelaer Das Kevelaerer Unternehmen punktet beim Wettbewerb „betriebsgesund“.

Zu den Gewinnern beim Wettbewerb „betriebsgesund“ gehört die inhabergeführte Firma Walther aus Kevelaer: 45 Mitarbeiter arbeiten bei dem Produzenten von nachhaltig hergestellten Mehrwegbehältern. Sie profitieren von einer schallabsorbierenden Inneneinrichtung, höhenverstellbaren Schreibtischen und ergonomischen Sitzmöglichkeiten. Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, seinen Hund mit in die Büroräume zu bringen. Für Sportbegeisterte übernimmt der Betrieb die kompletten Mitgliedskosten im Fitnessstudio. Dominik Lemken, Prokurist und Leiter Entwicklung bei Walther Faltsysteme: „Wir sind ein kleines Familienunternehmen und sprechen oft untereinander darüber, wie man sich am Arbeitsplatz wohler fühlen kann. Wir nehmen die Wünsche unserer Mitarbeiter gerne in unseren Angeboten auf.“