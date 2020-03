Kostenpflichtiger Inhalt: Auswirkungen des Corona-Virus : Nachfrage nach Hygienespendern aus Issum stark gestiegen

Markus Theißen zeigt die Funktion einer Hygienestation. Foto: Bianca Mokwa

Issum Der Sensor erkennt die Hand, Desinfektionsmittel sprüht heraus, ohne dass Gerät berühren zu müssen. Genau das ist gefragt in Zeiten, in denen der Corona-Virus grassiert. Deswegen stehen bei der Issumer Firma „Ophardt Hygiene“ die Telefone nicht mehr still.