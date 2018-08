Firma Jacobs aus Straelen bekam Preis.

Straelen Die Straelener Firma Jacobs bekam den Präventionspreis der Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse.

Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie haben Petra und Jürgen Jacobs vom Elektroservice Jacobs in Straelen in der Wohnküche in Bremen den Präventionspreis der Berufsgenossenschaft Energie, Textil, Elektro, Medienerzeugnisse (BG ETEM) in der Rubrik Handwerk entgegengenommen.