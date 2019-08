Netzwerk Agrobusiness Niederrhein : Am Kromsteg Bauten für die Landwirtschaft entwerfen

Straelen Die Firma Aplacon aus Straelen hat sich auf Architektur fürs Agrobusiness spezialisiert. Sie ist neues Mitglied im Netzwerk am Niederrhein.

Anke Schirocki, Geschäftsführerin von Agrobusiness Niederrhein, besuchte zusammen mit Uwe Bons, Wirtschaftsförderer der Stadt Straelen, das neue Mitglied des Vereins in seinen modernen Räumlichkeiten in Straelen. Beim Bau des neuen Bürogebäudes hat Gaby Heghmann-Jakobs alles selber konzipiert.

Ausflug in die Nachbarkommune : Straelener SPD in Issumer Synagoge

Wenn es um die Planung und Entwicklung von Gewächshäusern geht, kommen die Kunden auch schon mal aus Düsseldorf. In Straelen liegt die Kompetenz in diesem Bereich und Gaby Heghmann-Jakobs ist dafür bekannt. „Manche meinen, ein Gewächshaus ist ja nur aus Stahl und Glas und da gibt es nicht viel zu konzipieren. Aber dem ist nicht so. Die Punkte Entwässerung, Brandschutz, Bodenausgleichsfläche und Baulasten müssen sorgfältig geklärt werden.“

Gaby Heghmann-Jakobs kommt aus einer Familie mit Tradition in der Bauplanung und Bauausführung. Ihr Vater legte 1970 den Grundstein für das Bauunternehmen Megens in Straelen. 2017 wurde zusätzlich das Architekturbüro Aplacon gegründet.

Das neue Gebäude am Kromsteg ist modern und natürlich mit viel digitaler Technik ausgestattet. „Gibt es hier eigentlich noch Papierpläne“, fragt Schirocki in dem Büro. „Auf jeden Fall“, antwortet Heghmann-Jakobs. Die Skizzen macht sie häufig noch per Hand. „Man kann die Entwürfe am Tisch einfach besser besprechen und spontane Ideen und Änderungen direkt einbringen“, fügt sie hinzu.