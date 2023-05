Übersetzerin Arja Rinnekangas „Wir sind die Hüter der Sprache“

Noch bevor Arja Rinnekangas die deutsche Sprache konnte, war sie fasziniert von ihr. Es waren die 1960er Jahre in Finnland, Rinnekangas war elf Jahre alt. Ihre älteren Schwestern hatten Deutsch als erste Fremdsprache in der Schule. „Ich habe deren Bücher in die Hand genommen und war fasziniert, obwohl ich keine Ahnung hatte, was dort drinstand“, sagt die Finnin. Dass die deutsche Sprache sie fortan ihr ganzes Leben begleiten würde, wusste sie damals vielleicht noch nicht. Aber schon als Schülerin legte sie die Grundsteine dafür.