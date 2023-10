Ponter am Finanzgericht Düsseldorf Abschied vom Richteramt

„Während meiner ersten Amtsperiode tagten wir noch im Gerichtsgebäude an der Grafenberger Allee und später in der Schirmerstraße in Düsseldorf. Seit 1987 und bis heute tagt das Gericht in der Ludwig-Erhard-Allee“, berichtet Josef Joisten, der für sich in Anspruch nehmen kann, keine einzige Sitzung, zu der er geladen war, versäumt zu haben. Die Antwort auf die Frage nach dem Höhepunkt seiner langjährigen Laufbahn beantwortet Josef Joisten ohne zu zögern: „Das war fraglos die Einladung des Bundespräsidenten ins Berliner Schloss Bellevue am 30. August 2013. Diese Einladung habe ich als besondere Ehre empfunden“, so Joisten, der sich auch sehr über eine Ehrung durch den damaligen NRW-Justizminister Thomas Kutschaty im Jahr 2011 freute.