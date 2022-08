Als Bürger-Service : Finanzamt Geldern sucht Aushilfen

Geldern Die zusätzlichen Kräfte sollen bei der Grundsteuer-Reform unterstützen. Bewerbungen für diese Stellen sind noch bis zum 28. August möglich.

Die Umsetzung der Grundsteuer-Reform in Nordrhein-Westfalen ist in vollem Gange. Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung beabsichtigt, weitere 150 Aushilfskräfte zur Unterstützung der Grundstücksstellen bei der Umsetzung der Grundsteuer-Reform einzustellen. Zu den Aufgaben der neuen Mitarbeiter gehören unter anderem die Erteilung von Auskünften an der Telefonhotline sowie die Datenerfassung im sogenannten Scanverfahren.

Interessierte erwartet, so verspricht die Behörde, nach einer vorbereitenden Schulung eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kompetenten und hilfsbereiten Team. Einstellungsbeginn ist der 1. November 2022. Die Bewerbung ist online bis zum 28. August möglich. Weitere Informationen zur Ausschreibung und zur Online-Bewerbung stehen unter www.finanzverwaltung.nrw.de zur Verfügung.

So will die Stadt Geldern Energie sparen

Expertengruppe Energie : So will die Stadt Geldern Energie sparen

In den vergangenen Wochen haben die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen ihre Hilfsangebote zur Abgabe der Feststellungserklärung ausgebaut. Dazu gehört die digitale Informationsplattform www.grundsteuer.nrw.de mit Erklär-Videos, ausführlichen Klick-für-Klick-Anleitungen sowie Check-Listen, die eine Übersicht der benötigten Daten liefern und Hinweise geben, wo diese zu finden sind. „Unsere Info-Plattform www.grundsteuer.nrw.de ist die erste Anlaufstelle, um sich mit der Abgabe der Feststellungserklärung vertraut zu machen“, so Hufen-Batzke. „Bürgerinnen und Bürger finden hier gezielt Informationen und Unterstützung bei der Erstellung ihrer Feststellungserklärung mit Elster. Die Erklär-Videos und Klick-Anleitungen zeigen anhand von Beispielen Schritt für Schritt das Ausfüllen der Grundsteuer-Formulare in Elster.“