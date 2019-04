Kunstverein Gelderland : „Filmzeit“: Eine Frau will kein Opfer sein

Aenne Schwarz und Andreas Dohler in einer Szene des Films. Foto: imago images / Prod.DB/via www.imago-images.de

Geldern „Alles ist gut“ heißt der Film, der am Donnerstag, 25. April, in der Reihe „Filmzeit“ des Kunstvereins Gelderland zu sehen ist. Der Titel klingt beruhigend. Aber nichts ist so, wie es anfangs scheint.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zuerst wehrt Janne die Annäherungsversuche von Martin, dem Schwager ihres Chefs Robert, mit einem Lachen ab. Ehe sie sich aber versieht, wird aus dem unschuldigen Flirt eine Vergewaltigung.

Die junge Regisseurin Eva Trobisch erzählt in ihrem Debütfilm mit der überragenden Aenne Schwarz in der Hauptrolle von einer Frau, die kein Opfer sein will. Sie kämpft dagegen an, ihr Leben von einer Vergewaltigung bestimmen zu lassen. Er wurde beim Filmfest München von Publikum und Presse euphorisch gefeiert und mehrfach ausgezeichnet – als modernes, großes Kino.