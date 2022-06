Ausfahrten in die Region : Erstes Fiat-600-Treffen in Walbeck

Am Samstag werden die Oldtimer unter anderem an der „Steprather Mühle“ zu bewundern sein. Foto: Klaus Sxchopmanns/Klaus Schopmanns

Walbeck Aus allen Winkeln Deutschlands und der Schweiz werden Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen erwartet. Es haben sich rund 80 Personen mit 40 Autos angemeldet.

Eine treue Fangemeinde hat er immer noch, der Fiat 600, dessen Siegeszug auf dem Genfer Autosalon 1955 begann. Am Wochenende werden viele dieser Fiats, die bis in die 1980er Jahre produzierten wurden, ins Spargeldorf Walbeck zuckeln. Ein Zufall ist das nicht, denn der Vorsitzende des Clubs „Fiat 600 Freunde Deutschland“ ist der Walbecker Jörg Sporkert. Er ist – nach zweijähriger Pause – Gastgeber des Jahrestreffens. „Das Treffen findet erstmals in Walbeck statt. Es haben sich von unserem Club rund 80 Personen mit 40 Autos angemeldet“, sagt Jörg Sporkert.

Der Club wurde 1993 gegründet und zählt rund 100 Mitglieder. Aus allen Winkeln Deutschlands und der Schweiz werden Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen erwartet. Die Höchstgeschwindigkeit des Fiat 600 beträgt etwa 100 Stundenkilometer, ein Tempo, das zum entspannten Fahren fernab von Autobahnen einlädt.

„Es gibt natürlich viele verschiedene Varianten des Fiat 600: Von der Limousine, dem Sechssitzer Multipla oder als heiße Abarth Version ist alles dabei“, erzählt Vorsitzender Jörg Sporkert weiter. Davon werden einige in Walbeck zu sehen sein. Der Fiat 600 wurde in Italien gebaut, ab 1956 in Deutschland bei NSU in Lizenz mit dem Namen Jagst. Von 1957 bis 1974 bei Seat in Spanien als Seat 600 und in Jugoslawien wurde er als Zastva 600 bis 1986 gebaut.