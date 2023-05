Löschzüge Sevelen, Issum und Hoerstgen waren beteiligt Probe für den Ernstfall in Sevelens Gewerbegebiet

„In einer Gewerbehalle hat der Brand eines Müllcontainers im Außenbereich auf die Produktionsstätte eines ehemaligen Großbäckereibetriebes übergegriffen. Insgesamt neun Personen sind in den weitläufigen Hallen vermisst und müssen unter schwerem Atemschutz durch die Feuerwehreinsatzkräfte gerettet werden“. So der Auszug aus dem „Drehbuch“, welches die Sevelener Löschzugführer Ludwig Boemans und Bernd Manders in diesem Jahr geplant hatten. „Insgesamt sind über 60 Personen an der Übung beteiligt, darunter Feuerwehrkräfte aus Sevelen, Issum und Hoerstgen. Des Weiteren ist eine Drohne in diesem Bereich im Einsatz.“ erklärt Boemans, der bei dieser Übung vom Einsatzleitwagen der Gesamtwehr Issum den Einsatz koordinierte und führte.