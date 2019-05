Rettungsdienste : Baersdonker Feuerwehr feiert ihr Haus am See

Das Feuerwehrhaus am Nierspark wurde Samstag eingeweiht. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Baersdonk Seelsorger Karl-Heinz Tenhaef weihte das neue Zuhause der Löschmannschaft ein. Geldern-Süd ist nun schneller erreichbar.

„In unter acht Minuten konnten wir bisher nicht alle südlichen Bereiche Gelderns erreichen. Jetzt schon!“, freute sich der Gelderner Wehrleiter Johannes Lörcks über die gute strategische Lage des neuen Baersdonker Feuerwehrhauses. Die in NRW geltende, achtminütige Hilfsfrist der Rettungsdienste war vom alten Gebäude am Haus Freudenberg, das seit 1991 genutzt wurde, nicht immer realisierbar. 1,28 Millionen Euro sollte das Bauvorhaben zur Umsetzung des Gelderner Brandschutzbedarfsplans kosten. 1,28 Millionen hat es gekostet. Eine Punktlandung. So kann es gehen, wenn kompetente Planer am Werk sind, weiß Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser in seiner Eröffnungsrede zu schätzen.

„Mit 17 Aktiven und sechs Ehrenmitgliedern sind wir die kleinste Löschgruppe Gelderns“, erzählte Michael Minten, Leiter der Baersdonker Löscheinheit. Da sei es nicht selbstverständlich, dass die Stadt die nötigen finanziellen Mittel für ein modernes Feuerwehrhaus zur Verfügung stellt, merkt er an. Anschließend hielt Diakon Karl-Heinz Tenhaef eine kurze Predigt und weihte das neue Feuerwehrgebäude am Holländer See. Auch segnete er die Feuerwehrwagen und all die anwesenden Söhne und Töchter des „Feuerwehr-Schutzpatrons“ Florian. Der stellvertretender Leiter der Gelderner Feuerwehr Dieter Arrets übergab Minten einen gravierten Spaten als Symbol für den ersten Spatenstich.

Info Eckdaten zum Löschzug Baersdonk September 2016 Grundsatzbeschluss des Ausschusses für die Entwicklung des Niersparks. Eine Fläche von 2500 Quadratmetern wird für das Feuerwehrgerätehaus eingeplant. April 2018 Beginn der Rohbauarbeiten unter der Bauleitung des Architekten Christian Mummert. August 2018 Die Löscheinheit Baersdonk feiert zusammen mit ausführenden Betrieben, Rat und Verwaltung das Richtfest. März/April 2019 Löscheinheit Baersdonk zieht in die neuen Räumlichkeiten um. Mai 2019 Einsegnung und offizielle Übergabe der Räumlichkeiten an die Löscheinheit Baersdonk.

Michael Marten von der Löschgruppe Lüllingen war mit seinen Jungs vor Ort, um einen der neusten Gelderner Feuerwehrwagen, den „HLF 20“ (Baujahr 2015) zu präsentieren. So ein modernes Fahrzeug kostet rund 400.000 Euro, informierte der 19-Jährige. Einige seiner Kollegen seien sowohl für die Lüllingener Löschgruppe als auch für die Löscheinheit in Baersdonk aktiv. Da sich die Anzahl an Einsätzen im vergangenen Jahr in Lüllingen in Grenzen hielt (8), ist es realisierbar, für zwei Freiwillige Feuerwehren aktiv zu sein, erklärt er.

Historische Portraits ehemaliger Brandmeister begrüßen die Besucher des Feuerwehrhauses bereits im Flur. Oben, im ersten Stock, befindet sich ein moderner Seminarraum mit Beamer, Leinwand und einem Tischkicker. An der Küche mit Barcharakter können die ehrenamtlichen Feuerwehrmänner zukünftig ihren Durst löschen. Auch der auf dem Balkon schlummernde Weber-Grill wird vermutlich nicht nur einmal zum Einsatz kommen.