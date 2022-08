Traditionsveranstaltung in Sevelen : Spiel und Spaß und Informationen beim Feuerwehrfest

Beim Feuerwehrfest in Sevelen kamen die Kinder voll auf ihre Kosten. Die Erwachsenen bekamen Infos zum Brandschutz. Foto: Feuerwehr Issum

Sevelen Das Fest in Sevelen hatte neben Unterhaltung auch einen ernsten Hintergrund. Man erfuhr einiges über die Arbeit der Feuerwehr und den Brandschutz.

Es war ordentlich was los im Hexendorf: Der Löschzug Sevelen der Freiwilligen Feuerwehr Issum lud zum Feuerwehrfest ein. 42 aktive Feuerwehrangehörige und 15 Mitglieder der Ehrenabteilung umfasst der Löschzug Sevelen. Gerade noch im Umzugsstress von der alten Feuerwache an der Nieukerker Straße zum neuen Feuerwehrhaus an der Hoerstgener Straße, ließen sich die Feuerwehrmänner es sich nicht nehmen, nach zwei Jahren Pandemie bedingter Zwangspause, das beliebte Feuerwehrfest wieder auszurichten.

Und auch beim diesjährigen Feuerwehrfest, das am Samstag auf dem Sportplatz Koetherdyck in Sevelen stattfand, waren sie alle wieder im Einsatz, wie Löschzugführer Ludwig Boemans mitteilte: „Auch die Kameraden der Ehrenabteilung sind fest eingespannt. Jung und Alt, alle packen mit an. Und das bereits zum 41. Mal.“ Das Fest startete in diesem Jahr mit der 39. Kinderolympiade. Diese rief Peter Ullrich damals mit ins Leben. Heute obliegt die Organisation dem Kameraden Jonas Happe. In diesem Jahr warteten fünf spannende Spiel-Stationen auf rund 200 Kinder. Boemans weiter: „Wasserspiele sind immer dabei, ohne Wasser geht hier gar nichts.“ Also: Kinder an den Feuerwehrschlauch und auf ein mit Flammen bemaltes Haus gespritzt, auf Fenster gezielt, Dosen umgespritzt und auch Brettchen geangelt. Bei der Siegerehrung wurden alle teilnehmenden Kinder mit einer Urkunde und einem Eis belohnt. Wer dann noch Energie hatte, konnte sich auf der Hüpfburg ordentlich austoben oder eine Runde mit dem Feuerwehrauto drehen.