Die Entspannung durch das bald bezugsfertige Gerätehaus in Wachtendonk lasse nun auch wieder verstärkt die schon länger öffentlich gewordenen Mängel und Provisorien am Gerätehaus in Wankum in den Fokus treten, so Kretz. Nicht nur für neue aktive Mitglieder fehle es dort schlicht an Platz für zusätzliche Spinde. Mit 6,5 ausgewiesenen Parkplätzen bleibe auch dieser Bestand weit hinter den Erfordernissen zurück. Kretz appellierte daher an die Verwaltung, in eine wirtschaftliche und zielorientierte Planung einzusteigen. Die finanzielle Herausforderung sei allen bekannt, ebenso die Mängel, deren Beseitigung Aufgabe der Gemeinde sei. Es handele sich nicht um vernachlässigbare Begehrlichkeiten.