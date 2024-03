Freiwillige Feuerwehr Wachtendonk Löschzug Wankum spendet an das Stubs-Kinderzentrum

Manchmal reicht nur ein kleiner Funken Hoffnung, um große Dinge zu bewegen. In diesem Fall war es die gleichnamige Aktion niederrheinischer Landwirte, die kurz vor Weihnachten zum wiederholten Male stattfand. Die Feuerwehr in Wankum nahm dies erneut zum Anlass, eine Spendensammlung zu veranstalten. Dieses Mal für diesmal für das Stups-Kinderzentrum in Krefeld, dessen Ziel es unter anderem ist, Familien mit schwerkranken Kindern zur Seite zu stehen.