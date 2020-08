Feuerwehr rückt zum Markt aus : Fehlalarm sorgt für Großeinsatz in Gelderns City

GELDERN Zahlreiche Menschen verfolgten den Einsatz am Abend auf dem Markt.

Für viel Aufsehen in der Innenstadt hat am Montagabend ein Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Gegen 17.30 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil im Gebäudekomplex am Markt, in dem auch die Sparkasse untergebracht ist, eine Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst hatte.