Freiwillige Feuerwehr Kerken : Stephan Steves im Führungsteam der Feuerwehr Kerken

Kerken Bürgermeister Dirk Möcking überreichte ihm in einer kleinen Feierstunde im Michael-Buyx-Haus die Bestellungsurkunde. Schon im Alter von 17 Jahren trat er in den Löschzug der Ortschaft Aldekerk ein.

Seit August 2022 ergänzt Stephan Steves das Führungsteam der Freiwilligen Feuerwehr Kerken. Schon beim Führungswechsel in 2019 war geplant, dass der 42-jährige das Amt des 2. stellvertretenden Leiters, neben Klaus van Loon und Tim Schoelen, bekleiden soll. Die seinerzeit noch offenen Lehrgänge am Institut der Feuerwehr NRW in Münster hat er erfahrene Feuerwehrmann inzwischen erfolgreich absolviert, so dass Bürgermeister Dirk Möcking ihm in einer kleinen Feierstunde im Michael-Buyx-Haus die Bestellungsurkunde übereichen können. Er dankte ihm für seine Bereitschaft, ein solches Ehrenamt zu übernehmen.