Feuerwehreinsatz in Kerken : Schwelbrand auf 1000 Quadratmeter Wald in Kerken

Kerken Die Feuerwehr Kerken hat in den frühen Morgenstunden des Freitags einen Schwelbrand im Wald bekämpft. Betroffen war eine Fläche von rund 1000 Quadratmetern. 30 Feuerwehrleute waren rund dreieinhalb Stunden lang im Einsatz.

Der Alarm ging bei der Feuerwehr um 3.45 Uhr ein. Ein Autofahrer hatte in der Nacht aus der Ferne Flammen gesehen und die Feuerwehr verständigt. Die musste laut Einsatzleiter Klaus van Loon den Brandort erst einmal suchen. „Es gab nur wenig Feuerschein, da hat der Autofahrer gut aufgepasst“, so Kerkens Feuerwehr-Chef. In einem Waldstück abseits der L 140 zwischen dem Eyller See und Wachtendonk wurde der Schwelbrand schließlich entdeckt. Betroffen war eine Fläche von etwa 1000 Quadratmetern, 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Per Pendelverkehr wurde das Löschwasser an den Einsatzort transportiert. „Ein Fahrzeug dient als Pumpe, die übrigen Löschfahrzeuge beliefern es“, beschrieb van Loon das Prinzip. Zusätzlich wurde der Tanksattelzug eines Lohnunternehmers herangezogen. Nach rund dreieinhalb Stunden war der Brand gelöscht und der Einsatz beendet. Die Brandursache ist unklar.