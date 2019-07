In Lüllingen : Schwelbrand bei Landgard

Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Lüllingen Ein Schwelbrand bei Landgard in Lüllingen ist dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Geldern schnell gelöscht worden. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, kam es zu dem Einsatz am Samstag gegen 15.30 Uhr.

Im Gebäude D von Landgard war der Schwelbrand in zwei Büroräumen im zweiten Obergeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Dank des umsichtigen Verhaltens der Landgard-Mitarbeiter und des Einsatzes der Feuerwehr Geldern entstanden lediglich Sachschäden, Mitarbeiter und Anwohner sind laut Landgard zu keiner Zeit in Gefahr gewesen. Die Aufräumarbeiten laufen, Untersuchungen zur Brandursache dauern noch an.