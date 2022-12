Gewinne am Feuerwehrhaus Geldern abholen Feuerwehr spendet 2000 Euro für Tafel und Christkind Aktiv

Den Betrag teilen sich diesmal die Tafel Geldern und die Aktion „Christkind Aktiv“ der katholischen Kirchengemeinde. Glückliche Gewinner der Verlosung gibt es selbstverständlich auch. Die Ausgabe der Preise erfolgt im Feuerwehrhaus an der Königsberger Straße 50 am Donnerstag, 15. Dezember (18 bis 20 Uhr), am Samstag, 17. Dezember (10 bis 13 Uhr), und am Dienstag, 20. Dezember (17 bis 19 Uhr). Die Gewinnnummern werden unter anderem im Feuerwehr Schaukasten auf der Issumer Straße, in sozialen Netzwerken und in Zeitungsanzeigen veröffentlicht.