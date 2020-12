Tierrettung in Geldern : Reiher im Nierspark gerettet

Geldern Die Feuerwehr musste in Geldern zu einem ungewöhnlichen Einsatz ausrücken. Spaziergänger hatten einen Vogel in einer misslichen Lage entdeckt.

Glück im Unglück hatte am Sonntag ein Graureiher in Geldern. Er war im Nierspark hinter den Stäben eines Kanalgitters gefangen. Aufmerksame Spaziergänger und der Einsatz der Feuerwehr verhinderten Schlimmeres.

„Die Meldung ging gegen 13.30 Uhr bei uns ein“, berichtete Einsatzleiter Martin Verhülsdonk am Montag auf Anfrage. Spaziergänger hatten das Tier am Teich unmittelbar neben der Niers entdeckt und die Feuerwehr um Hilfe gerufen. Seit wann der Reiher fest saß, lässt sich nicht rekonstruieren. Und er hätte wahrscheinlich noch länger in seiner misslichen Lage ausharren müssen, wenn das sonnige Wetter am Sonntag nicht so viele Menschen zu einem Spaziergang nach draußen gelockt hätte.