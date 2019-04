Tierrettung in Issum : Feuerwehr befreit Hund aus beklemmender Lage

Tierrettung in Issum

Issum Der junge Hund hatte wohl zu wild gespielt, da steckte er mit dem Kopf plötzlich im Geländer. Die Feuerwehr musste anrücken.

Aur Rheurdter Straße in Issum musste die freiwilligen Feuerwehrleute wegen einer besonderes Rettung ausrücken: Ein junger Hund hatte sich mit dem Kopf in einem Betongeländer verfangen. Durch „übermütigen Spieltrieb“ habe sich der Hund vermutlich in diese beklemmende Lage gebracht, aus der weder er selbst noch sein aufgeregtes Frauchen ihn befreien konnte.