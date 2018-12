Verdächtiger stand unter Bewährung : „Feuerteufel“ war in Geldern aktiv

Die Polizei hat in Kleve einen Verdächtigen gefasst, der als Brandstifter schon verurteilt ist. Foto: dpa/Friso Gentsch

Geldern Ein 42-jähriger Mann, der am Mittwoch in Kleve binnen 45 Minuten drei Autos angezündet haben soll, ist der selbe, der schon im August in Geldern eine Reihe von Fahrzeugen in Brand gesteckt hat. Der Verdächtige wohnt in Geldern, er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

