Feuerwehreinsatz am Samstag auf der Issumer Straße : Brand auf Dach eines Restaurants in Geldern

Brand auf Dach eines Restaurants in Geldern

Feuerwehreinsatz am Samstag auf der Issumer Straße

Am Samstag kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr beim Restaurant Rosana in Geldern auf der Issumer Straße. Die Issumer Straße war eine Stunde lang gesperrt. Foto: Heinz Spütz

Geldern Mit großem Aufgebot war die Gelderner Feuerwehr am Samstagnachmittag im Einsatz. Sie konnte den Brand zum Glück schnell unter Kontrolle bringen.

Ein Brand auf dem Dach des Restaurants Rosana löste am Samstagnachmittag um 15 Uhr in Geldern einen Großeinsatz der Feuerwehr aus, bei dem unter anderem drei Löschfahrzeuge, die Drehleiter, mehrere Mannschaftstransportwagen und der Rettungswagen an der Issumer Straße im Einsatz waren.