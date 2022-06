Brand war schnell unter Kontrolle : Feuer am Wanderweg in Gelderns Innenstadt

Der Weg wurde durch den Bauhof gesperrt. Foto: Dirk Möwius

Geldern Anwohner alarmierten am frühen Donnerstagmorgen die Feuerwehr. Es brannte am Wanderweg, der hinter dem Südwall von der Bahnhofstraße aus Richtung Am Bückelewall führt.

In einer Breite von gut 20 Meter standen Büsche und Bäume in Flammen. An den Bäumen schossen die Flammen teilweise spektakulär in die Höhe.

Die gut 20 Kräfte des Löschzug Geldern unter Einsatzleitung von Martin Verhülsdonk hatten den Brand dann relative schnell unter Kontrolle. Mit den Nacharbeiten dauerte der Einsatz gut zwei Stunden.